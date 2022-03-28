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Міненерго оцінило збитки енергетичної галузі внаслідок війни у $2 мільярди

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Збитки енергетичної галузі від військової агресії Росії вже оцінюються в $2 млрд.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв'ю Економічній правді.

"Ми робимо це (підрахунок збитків, – ред.) щодня, є відповідний механізм. Збитки оцінюються $2 млрд. Тут враховується не тільки вартість активу, а й те, скільки б він міг виробити електроенергії й заробити на її продажу", – розказав Галущенко.

Він уточнив, що, зокрема, втрачено контроль над Луганською ТЕС ДТЕК, водночас, внаслідок влучення двох снарядів фактично повністю розбито Охтирську ТЕЦ. Крім того, обстріляно Трипільську ТЕС ПАТ "Центренерго" та Чернігівську ТЕЦ.

При цьому ЗАЕС із 4 березня окупована загарбниками РФ, із шести блоків працює лише два.

Автор: 

росія (14183) збитки (1125) Міненерго (922)


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