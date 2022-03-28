Кабмін знову переглянув перелік товарів критичного імпорту

Кабінет міністрів вчергове вніс зміни до переліку товарів критичного імпорту, виключивши з нього низку позицій, водночас розширивши його іншими товарами.

Відповідна постанова Кабміну №371 від 26 березня оприлюднена на офіційному урядовому порталі.

Серед виключених з переліку позицій – футболки та білизна, колготки та шкарпетки, бюстгальтери, двері та вікна, лісоматеріали, листи для облицювання, деревостружні та деревоволокнисті плити, а також фанера.

Водночас перелік доповнено новими позиціями, серед яких арахіс, горіхи, кварц, доломіт, гіпс, вапно, кізерит, карбіди, ефіри фосфорної кислоти та їх солі, реагенти для визначення групи крові, зубні цементи, санітарні сумки, препарати у вигляді гелю для медицини або ветеринарії для хірургічних операцій або медобстеження, ряд фармацевтичних товарів.

Крім того, до переліку критичного імпорту Кабмін вніс кулькові ручки, лічильники газу та електроенергії, запальнички, пральні машини, токарні верстати та ряд іншого обладнання, цинкові сплави, олово, гайкові ключі, бритви та леза до них, котли центрального опалення, різноманітні верстати та ін.

Як повідомлялося, минулого разу Кабмін вносив зміни до переліку критичного імпорту 24 березня.

Тоді з переліку виключили ряд молочних продуктів, однак в перелік внесли м’ясо та їстівні м’ясні субпродукти, рибу, спеції, крупи зернові, оливкову олію, соуси, води, розчинну каву, мило та засоби догляду для волосся, одяг, двигуни, холодильники, верстати, алюмінієві та титанові руди, барвники та іншу сировину та обладнання для промисловості.