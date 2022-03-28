Влада Казахстану хоче залучити інвестиції західних компаній, які йдуть з Росії

Казахстан не бажає опинитися за новою "залізною завісою", яку прагне звести нині Росія, і запрошує іноземні компанії, які відмовилися працювати в Росії, переносити виробництво в цю країну.

Про це заступник глави міністерства закордонних справ країни Роман Василенко заявив в інтерв'ю німецькому виданню Die Welt, повідомляє Deutsche Welle.

"Якщо буде нова "залізна завіса", то ми не хочемо бути за нею", – наголосив дипломат.

Він також закликав інвесторів, які відмовляються від співпраці з Росією через розв'язану нею війну проти України, вкладати свої кошти у Казахстан.

Водночас він зауважив, що не хоче, щоб в його країну приходили зарубіжні компанії лише з метою "обійти санкції проти Росії".

"Але ласкаво просимо усі підприємства з гарною репутацією, які захочуть розмістити тут (у Казахстані, ред. – ред.) своє виробництво", – наголосив Василенко.