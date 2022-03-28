30 країн Європи заблокували російські пропагандистські канали. ІНФОГРАФІКА
Станом на 28 березня 30 країн Європи повністю або частково вимкнули зі свого ефіру російські пропагандистські канали.
Про це йдеться в повідомленні Нацради з питань телебачення та радіомовлення.
"Водночас європейські регулятори й медіа й надалі посилюють підтримку України в інформаційному просторі – кількість країн, в яких транслюються радіо- і телепрограми українською мовою, постійно збільшується", – також сказано в повідомленні.
Зокрема, українське телбачення транслюється в наступних країнах:
- Румунія
Згідно з рішенням Національної аудіовізуальної ради (CAN), румунські кабельні компанії можуть навіть не вимагаючи угод від правовласників ретранслювати два українські телеканали – "Рада" і "Еспресо".
- Велика Британія
Регулятор Великої Британії відкликав ліцензії RT. Українським мовникам запропоновано транслювати свої програми в ефірі країни на базі британських платформ (наприклад Sky, Virgin, Freesat і Freeview).
- Німеччина
Відомі німецькі телеканали RTL і ntv невдовзі запускають програму новин українською мовою.
- Чехія
У Празі у складі медіагрупи "Медіа Богемія" розпочало мовлення "Радіо Україна". Його контент спрямований на підтримку українських громадян, які залишили свою країну, рятуючись від російської агресії.
- Польща
Регулятор Польщі заборонив російські канали, замість них транслюються українські телеканали. Найбільший польський радіомовник RMF Group створив україномовне радіо "Ви слухаєте RMF Україна!". У випусках новин радіостанції цілодобово надається корисна інформація для українських біженців у Польщі.
Заборонені російські канали:
- Бельгія
У Фламандській громаді Бельгії російські пропагандистські канали були видалені з кабельного телебачення та інших платформ.
- Нідерланди
Російські телеканали Russia Today, Sputnik не проліцензовані і не розповсюджуються в місцевих кабельних або наземних мережах Нідерландів. Регулятор із питань медіа країни рішуче націлений на те, щоби припинити поширення дезінформації і мови ненависті, що надходять від Russia Today, Sputnik та інших підконтрольних російській державі ЗМІ.
- Греція
Регулятор Греції заборонив трансляцію російських каналів та заблокував доступ до вебсторінок російських медіа.
- Молдова
Регулятор Молдови заборонив російські і білоруські канали, а також телеканал "МИР".
- Естонія
Регулятор Естонії тимчасово призупинив ретрансляцію програм російського походження.
- Литва
Регулятор Литви тимчасово призупинив ретрансляцію програм російського походження.
- Латвія
Регулятор Латвії обмежив трансляцію 28 програм, пов’язаних з Росією і Білоруссю, а також на початку березня заблокував вебресурси, пов’язані зі Sputnik та іншими ЗМІ Росії. Найближчими днями телеканал "Україна 24" буде доступним безкоштовно в рамках наземного мовлення на території Латвії.
Також долучилися організації:
- English Club TV
Британський English Club TV заборонив російським телевізійним мережам та операторам використовувати його сигнал.
- EBU
Європейська мовна спілка призупинила діяльність росіян в організації.
- EPRA
Європейська платформа регуляторних органів (EPRA) підтримала заклик Національної ради до боротьби з російською пропагандою в Європі і звернулася до всіх регуляторних органів європейських країн, аби ті виявляли та зупиняли прояви російської дезінформації.
Європейська платформа виступила головним координатором моніторингу – усі зафіксовані випадки EPRA збирає на своєму офіційному сайті і повідомляє про заходи регуляторів щодо виявленої російської пропаганди.
Керівництво Платформи переконане, що європейські регулятори спостерігають за висвітленням у медіа ситуації в Україні і визначать необхідні методи реагування.
Правління EPRA повідомило всіх колег, що днями Роскомнадзор змусив російські ЗМІ публікувати лише інформацію з офіційних ресурсів влади Росії.
- CDMSI
Росія не буде представлена в роботі Керівного комітету Ради Європи з питань медіа та інформаційного суспільства (CDMSI) і його комітетах.
ЄС ввів санкції проти державних ЗМІ RT/Russia Today і Sputnik. Терміново призупинено в ЄС або спрямоване на ЄС мовлення Sputnik і RT/Russia Today (RT English, RT UK, RT Germany, RT France та RT Spanish).
- Google, Apple Inc.
RT та Sputnik заблоковані у магазинах додатків у Європі.
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