Споживання газу минулого тижня впало на 30% завдяки потеплінню, – "Нафтогаз"

Споживання газу минулого тижня впало майже на 30% – до 59,5 млн кубометрів на тлі потепління.

Про це повідомила пресслужбі НАК "Нафтогаз України" у Telegram.

"Всі категорії споживачів ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" за добу скоротили використання природного газу на 4% – до 59,5 млн куб. м. За тиждень цей показник знизився майже на 30%", – йдеться у повідомленні.

В "Нафтогазі" уточнили, що в суботу, 26 березня, споживачі ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" зменшили використання природного газу ще на 1% — до 58,8 млн куб. м.

В компанії зазначають, що знизили споживання палива виробники тепла, бюджетні та релігійні організації. Водночас закупівля газу для потреб населення та промисловості збільшилася.

Компанія також зазначила, що її дочірній підрозділ ДК "Нафтогаз Трейдинг" з 26 березня підключив до постачання газу в рамках ПСО по 7,08 тис. грн за тисячу кубометрів п'яту із 12 визначених урядом теплоелектростанцію – найбільшу у Дніпропетровській області "ДТЕК "Криворізька ТЕС".

Щодо аналогічного ПСО по ТЕЦ компанія постачає природний газ ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ", ПрАТ "Харківська ТЕЦ-5" та АТ "Херсонська ТЕЦ" та погоджує документи з іншими трьома визначеними Міністерством енергетики ТОВ "Сумитеплоенерго", ТОВ "Фірма "Технова", "Київтеплоенерго".

Як повідомлялося, вказаною постановою Кабінет міністрів через проблеми з імпортом вугілля зобов’язав НАК "Нафтогаз України" в рамках ПСО продавати газ для потреб всіх 12 теплових електростанцій за ціною 7 грн за кубометр до кінця квітня.

"Нафтогаз Трейдинг" з початку опалювального сезону постачає підприємствам ТКЕ газ для потреб населення за фіксованою ціною 7 420 грн за тисячу кубометрів та бюджетних установ – по 16 390 грн за тис. куб. м.