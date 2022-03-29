Суверенний фонд Абу-Дабі призупиняє інвестиції в Росію

Суверенний фонд Абу-Дабі Mubadala ухвалив рішення утриматися від нових інвестицій у Росію.

Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на головного виконавчого директора та керуючого директора групи Mubadala Халдуна Халіфа Аль Мубарака, передає Інтерфакс-Україна.

"Очевидно, що в цих умовах ми повинні призупинити інвестиції на цьому ринку в Росії. Немає жодних сумнівів у тому, що ця криза має закінчитися зараз на користь усього світу", – сказав Аль Мубарак на інвестиційній конференції в Дубаї, говорячи про війну в Україні .

Він уточнив, що Росія становить менш ніж 1% портфеля фонду Абу-Дабі у розмірі $243 млрд.

За даними офіційного сайту фонду, інвестиційний портфель Mubadala у Росії налічує понад 45 проєктів у таких секторах, як інфраструктура, нерухомість, сировинні товари, банківська справа та технології.