Суверенний фонд Абу-Дабі призупиняє інвестиції в Росію
Суверенний фонд Абу-Дабі Mubadala ухвалив рішення утриматися від нових інвестицій у Росію.
Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на головного виконавчого директора та керуючого директора групи Mubadala Халдуна Халіфа Аль Мубарака, передає Інтерфакс-Україна.
"Очевидно, що в цих умовах ми повинні призупинити інвестиції на цьому ринку в Росії. Немає жодних сумнівів у тому, що ця криза має закінчитися зараз на користь усього світу", – сказав Аль Мубарак на інвестиційній конференції в Дубаї, говорячи про війну в Україні .
Він уточнив, що Росія становить менш ніж 1% портфеля фонду Абу-Дабі у розмірі $243 млрд.
За даними офіційного сайту фонду, інвестиційний портфель Mubadala у Росії налічує понад 45 проєктів у таких секторах, як інфраструктура, нерухомість, сировинні товари, банківська справа та технології.
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