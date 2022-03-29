ЄБРР закриває свої офіси в Росії та Білорусі

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) оголосив про закриття своїх офісів у Москві та Мінську.

Про це йдеться у заяві банку.

"ЄБРР рішуче засудив війну проти України, і рішення про закриття офісів у Москві та Мінську є неминучим результатом дій Російської Федерації за допомогою Білорусі", – наголосили у пресслужбі.

ЄБРР знову висловив свою підтримку Україні та нагадав, що вже узгодив початковий пакет допомоги обсягом 2 млрд євро для України та низки інших держав, які постраждали від війни.

Нагадаємо, що ЄБРР не інвестує у нові проєкти в Росії з 2014 року, а в Білорусі – з 2020 року.