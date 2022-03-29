Хакери здійснили потужну атаку на "Укртелеком", її вдалося нейтралізувати, – Держспецзв'язку

У Держспецзв’язку 28 березня повідомили про потужну кібератаку на "Укртелеком". Атаку вдалося нейтралізувати, триває відновлення надання послуг.

Про це повідомляє пресслужба Держспецзв'язку у Facebook.

"Сьогодні на IT-інфраструктуру "Укртелекому" була здійснена потужна ворожа кібератака. Задля збереження мережевої інфраструктури та продовження надання сервісів ЗСУ, іншим військовим формуванням та користувачам критичної інфраструктури, "Укртелеком" тимчасово обмежив надання послуг для більшості приватних користувачів та бізнес клієнтів", – зазначив очільник відомства Юрій Щиголь.

За його словами, фахівці Держспецзв’язку оперативно відреагували на ситуацію, завдяки чому атаку було відбито. Тож тепер "Укртелеком" має можливість почати відновлення надання послуг клієнтам.