Японія заборонила експорт елітних авто в Росію (оновлено)
Японія запровадила заборону на експорт до РФ автомобілів класу "люкс", ювелірних виробів та творів мистецтва в рамках економічних санкцій через вторгнення в Україну.
Як повідомляє японське інформагентство Kyodo, відповідне розпорядження уряду країни набирає чинності 5 квітня.
Цей крок спрямований на посилення тиску на олігархів, які фінансово підтримують президента Росії Владіміра Путіна. США та країни-члени Європейського Союзу вже вжили подібних заходів.
Міністр економіки, торгівлі та промисловості Японії Коічі Хагіуда після засідання уряду наголосив на рішучості країни посилювати санкційний тиск на РФ.
"Ми будемо працювати з міжнародною спільнотою, включаючи країни "Групи семи", для впровадження жорстких санкцій", – сказав мініст.
За даними уряду, значну частину японського експорту в Росію становлять автомобілі ($5 млрд у 2020 році).
Агентство зазначає, що Японія ввела аналогічну заборону на експорт предметів розкоші до Північної Кореї в 2006 році після того, як Пхеньян оголосив про проведення ядерного випробування. Відтоді Японія повністю заборонила імпорт і експорт до цієї країни.
Наразі, приєднавшись до США та ЄС, Японія також вирішила позбавити Росію статусу "найбільшого сприяння", що надає Москві найкращі торгові умови для імпорту та експорту товарів згідно з правилами Світової організації торгівлі.
Як повідомлялося, Японія оголосила список з близько 300 товарів і передових технологій, експорт яких до РФ та Білорусі заборонили з 18 березня.
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