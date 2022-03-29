Bloomberg призупиняє надання фінансової інформації в Росії та Білорусі

Агентство Bloomberg зупиняє діяльність на території Росії та Білорусі у зв'язку з війною в Україні.

Як повідомляє агентство, клієнти Bloomberg у цих країнах втратять доступ до всіх продуктів компанії, включаючи термінал та електронні торгові платформи, передає Інтерфакс-Україна.

Водночас доступ до сайту Bloomberg.com збережеться.

Торгові функції для російських цінних паперів також будуть заблоковані відповідно до міжнародних санкцій.

Зазначається, що акції російських компаній було виведено зі складу глобальних фондових індексів, що розраховуються Bloomberg ще 9 березня. Облігації будуть виключені з індексів наприкінці місяця. 4 березня Bloomberg News оголосило про зупинення роботи команди журналістів у Росії.

Компанія також повідомила, що виділила $40 млн міжнародним благодійним організаціям на підтримку українських біженців.

Термінали Bloomberg – це комп'ютерна система, яка дозволяє фахівцям у фінансовій та інших сферах користуватись сервісом Bloomberg Professional. Через нього користувачі можуть у реальному часі контролювати та аналізувати рух фінансового ринку. Ця система також є місцем торгів на електронному торговому майданчику.

Крім цього, система надає доступ до новин, котирувань, поштою, системою обміну повідомленнями через власну захищену мережу. Сервісами Bloomberg Professional користуються великі фінансові компанії.