Найбільший у світі виробник підшипників зупиняє завод у РФ

Найбільший виробник підшипників у світі, шведська компанія SKF, зупиняє свій завод у Росії.

Про це повідомив колишній міністр Кабінету міністр Дмитро Дубілет у Telegram.

SKF володіє великим заводом у Твері і досі не робила офіційних заяв щодо виходу з Росії. Через це під її головним офісом мала відбуватися акція протесту.

"Але зараз нам стало відомо, що SKF таки зупинило свій завод. Постачання підшипників припинилось – про це на внутрішньому порталі компанії повідомив її президент. Ми щиро дякуємо за цю позицію нашим партнерам зі Швеції", – зазначив Дубілет.

За його словами, підшипники є ключовими елементами для виробництва російських вагонів, зокрема тих, що перевозять ворожу техніку до українського кордону. Також вони постачаються на заводи КАМАЗ та ГАЗ.

Експерти кажуть, що в Росії товарних запасів підшипників залишилось на 1-2 місяці.

"Окрім SKF, в Росії є ще два основні іноземні виробники підшипників – американські компанії Amsted Rail та Timken. Ці компанії поки також офіційних заяв не робили – активістам у штатах Іллінойс та Огайо приготуватися", – підсумував Дубілет.