"Кернел" Веревського збільшив квартальний прибуток на 49%
Агрохолдинг "Кернел" у другому кварталі 2022 фінансового року (жовтень-грудень 2021 року) збільшив чистий прибуток на 49% порівняно з другим кварталом 2021 ФР – до $190 млн, показник EBITDA зріс на 9% – до $293 млн завдяки сегментам рослинництва та переробці соняшника.
Згідно з фінансовим звітом, виторг у жовтні-грудні 2021 року зріс на 42% – до $1,88 млрд у зв'язку зі збільшенням експорту та вищими світовими цінами, передає Інтерфакс-Україна.
Уточнюється, що виручка "Кернела" у сегменті переробки олійних культур збільшилася на 37% – до $667 млн, у сегменті інфраструктури та трейдингу с/г культурами – на 49%, до $1,88 млрд, сільського господарства – на 30%, до $0,27 млрд.
Найбільші обсяги EBITDA групи компаній у вересні-грудні 2021 року згенерував сегмент сільського господарства – $153 млн (на 43% більше, ніж у другому кварталі 2021 ФР), інфраструктури та трейдингу с/г культурами – $128 млн, (-21%), а EBITDA у сегменті переробки олійних збільшилася вдвічі – до $59 млн.
Загалом за друге півріччя 2022 ФР (липень-грудень 2021 року) "Кернел" наростив виручку на 42% порівняно з аналогічним періодом попереднього року – до $3,2 млрд, EBITDA – на 9%, до $608 млн та чистий прибуток – на 21% до $401 млн.
Кернел уточнив, що його чистий борг на 31 грудня 2021 року становив $1,55 млрд, а запаси за ринковими цінами – $1,362 млрд. При цьому співвідношення чистого боргу до EBITDA не змінилося порівняно з 31 грудня 2020 року та становило 1,6 раза.
Загальні активи агрохолдингу до 31 грудня 2021 року порівняно з аналогічним періодом 2020 року зросли на 29,3% – до $4,95, поточні боргові зобов'язання – удвічі, до $1,48 млрд, довгострокові – на 12,2% – до $1,13 млрд.
Група компаній 25 березня повідомила, що у зв'язку з розпочатою Росією 24 лютого війною проти України не проводитиме телефонну конференцію для подання звіту, враховуючи, що жодна інформація, додатково представлена до звіту, не буде озвучена на конференції.
"Керівництво не має наміру давати будь-які рекомендації або прогнози щодо майбутньої діяльності компанії, враховуючи невизначеність, що панує в Україні через російське вторгнення. Компанія повернеться до звичайної практики організації щоквартальних дзвонів після скасування військового стану в Україні", – зазначив "Кернел".
Нагадаємо, "Кернел" – виробник та експортер соняшникової олії, що працює у виробництві, експорті та внутрішніх продажах соняшникової олії, рослинництві, експорті зернових культур, надання послуг із зберігання та перевалки зерна на елеваторах та в портових терміналах. За даними агрохолдингу, він займає перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) та її експорту (близько 12%), а також є найбільшим виробником та продавцем бутильованої соняшникової олії в Україні.
Найбільшим співвласником "Кернела" через Namsen Ltd. є український бізнесмен Андрій Веревський із часткою 39,28%.
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