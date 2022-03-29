"Кернел" Веревського збільшив квартальний прибуток на 49%

Агрохолдинг "Кернел" у другому кварталі 2022 фінансового року (жовтень-грудень 2021 року) збільшив чистий прибуток на 49% порівняно з другим кварталом 2021 ФР – до $190 млн, показник EBITDA зріс на 9% – до $293 млн завдяки сегментам рослинництва та переробці соняшника.

Згідно з фінансовим звітом, виторг у жовтні-грудні 2021 року зріс на 42% – до $1,88 млрд у зв'язку зі збільшенням експорту та вищими світовими цінами, передає Інтерфакс-Україна.



Уточнюється, що виручка "Кернела" у сегменті переробки олійних культур збільшилася на 37% – до $667 млн, у сегменті інфраструктури та трейдингу с/г культурами – на 49%, до $1,88 млрд, сільського господарства – на 30%, до $0,27 млрд.



Найбільші обсяги EBITDA групи компаній у вересні-грудні 2021 року згенерував сегмент сільського господарства – $153 млн (на 43% більше, ніж у другому кварталі 2021 ФР), інфраструктури та трейдингу с/г культурами – $128 млн, (-21%), а EBITDA у сегменті переробки олійних збільшилася вдвічі – до $59 млн.



Загалом за друге півріччя 2022 ФР (липень-грудень 2021 року) "Кернел" наростив виручку на 42% порівняно з аналогічним періодом попереднього року – до $3,2 млрд, EBITDA – на 9%, до $608 млн та чистий прибуток – на 21% до $401 млн.



Кернел уточнив, що його чистий борг на 31 грудня 2021 року становив $1,55 млрд, а запаси за ринковими цінами – $1,362 млрд. При цьому співвідношення чистого боргу до EBITDA не змінилося порівняно з 31 грудня 2020 року та становило 1,6 раза.



Загальні активи агрохолдингу до 31 грудня 2021 року порівняно з аналогічним періодом 2020 року зросли на 29,3% – до $4,95, поточні боргові зобов'язання – удвічі, до $1,48 млрд, довгострокові – на 12,2% – до $1,13 млрд.



Група компаній 25 березня повідомила, що у зв'язку з розпочатою Росією 24 лютого війною проти України не проводитиме телефонну конференцію для подання звіту, враховуючи, що жодна інформація, додатково представлена ​​до звіту, не буде озвучена на конференції.



"Керівництво не має наміру давати будь-які рекомендації або прогнози щодо майбутньої діяльності компанії, враховуючи невизначеність, що панує в Україні через російське вторгнення. Компанія повернеться до звичайної практики організації щоквартальних дзвонів після скасування військового стану в Україні", – зазначив "Кернел".

Нагадаємо, "Кернел" – виробник та експортер соняшникової олії, що працює у виробництві, експорті та внутрішніх продажах соняшникової олії, рослинництві, експорті зернових культур, надання послуг із зберігання та перевалки зерна на елеваторах та в портових терміналах. За даними агрохолдингу, він займає перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) та її експорту (близько 12%), а також є найбільшим виробником та продавцем бутильованої соняшникової олії в Україні.

Найбільшим співвласником "Кернела" через Namsen Ltd. є український бізнесмен Андрій Веревський із часткою 39,28%.