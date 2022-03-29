Із зони бойових дій переїхали вже понад 100 підприємств, – Мінекономіки

Уряд спільно з Міністерством економіки України продовжує реалізацію програми з релокації українських підприємств, які знаходяться у зоні активних бойових дій, наразі уже переміщено 108 підприємств.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що 48 компаній відновили свою роботу на новому місці, ще 50 перебувають на етапі транспортування.

У міністерстві наголосили, що заявку на релокацію може подати будь-яке підприємство. Після обробки усіх запитів Мінекономіки визначає черговість переміщення компаній.

"Пріоритет мають стратегічні підприємства та компанії, які виробляють товари першої необхідності. Підприємства, які мають змогу самотужки перевезти своє обладнання, отримають допомогу з логістичних питань", – пояснили у відомстві.

Вивезення підприємств здійснюється у випадках, коли існує така логістична можливість без надмірної загрози для водіїв та залізничників. Водночас у зоні безпосередніх бойових дій та через гуманітарні коридори релокація не проводиться.

Для переміщення підприємства, спершу компанії необхідно заповнити заявку на участь у програмі за посиланням. У формі необхідно вказати ЄДРПОУ підприємства, адресу виробництва, визначити потреби до виробничого приміщення (обсяги використання електроенергії, газу, води), кількість працівників та обладнання, спосіб транспортування, орієнтовний термін монтажу обладнання на новому місці тощо.

Пріоритет у черговості релокації надається підприємствам, які можуть самостійно забезпечити демонтаж та перевезення своїх потужностей до найближчої станції АТ "Укрзалізниця". Під час заповнення заявки важливо максимально деталізувати інформацію про підприємство, що спростить та пришвидшить процес подальшого транспортування.

Станом на 28 березня Міністерство економіки одержало 1164 заявки.