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Канадська нафтосервісна компанія Calfrac призупиняє інвестиції в Росію

нефть

Канадська нафтосервісна компанія Calfrac Well Services Ltd. оголосила про призупинення будь-яких інвестицій в РФ.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що Calfrac суворо виконує договірні зобов'язання із дотриманням всіх чинних законів і санкцій.

"Незважаючи на те, що постачання запчастин та обладнання не обмежується діючими санкціями, компанія скасувала такі поставки до Росії на початку вторгнення в Україну. Calfrac також скасував будь-які майбутні поставки деталей та обладнання в Росію", – йдеться у заяві.

Крім того, зазначається, що всі західні співробітники Calfrac, які беруть участь у російських операціях, наразі не перебувають у Росії.

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інвестиції (1530) Канада (498) росія (14203) санкції (4387)


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