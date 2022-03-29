Канадська нафтосервісна компанія Calfrac призупиняє інвестиції в Росію

Канадська нафтосервісна компанія Calfrac Well Services Ltd. оголосила про призупинення будь-яких інвестицій в РФ.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що Calfrac суворо виконує договірні зобов'язання із дотриманням всіх чинних законів і санкцій.

"Незважаючи на те, що постачання запчастин та обладнання не обмежується діючими санкціями, компанія скасувала такі поставки до Росії на початку вторгнення в Україну. Calfrac також скасував будь-які майбутні поставки деталей та обладнання в Росію", – йдеться у заяві.

Крім того, зазначається, що всі західні співробітники Calfrac, які беруть участь у російських операціях, наразі не перебувають у Росії.