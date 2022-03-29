Втрати економіки внаслідок нападу Росії можуть перевищити 35% ВВП, – Шмигаль
Падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України внаслідок повномасштабної російської військової агресії нині оцінюється у 35% і більше.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає "Інтерфакс-Україна".
"Ми бачимо, що зараз, коли відбуваються військові дії, плюс не пройшов перший шок з початку війни, за нашими оцінками, це коливання 35% і трохи вище", – сказав він в інтерв'ю агентству.
Шмигаль зазначив, що бойові дії ведуться в 10 областях, де розташовані підприємства, що становили приблизно 50% ВВП країни.
"Далі все залежатиме від того, як економіка та бізнес оправляться, залежить від експортних галузей, де ми зараз перебудовуємося з морських поставок на залізничні через Східну Європу. Усі ці речі також впливатимуть на ВВП", – наголосив очільник уряду.
Як повідомлялося, директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва спрогнозувала, що спад ВВП України через вторгнення РФ може становити третину від довоєнного.
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