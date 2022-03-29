Збитки внаслідок російського вторгнення перевищують $1 трильйон, – Шмигаль

Втрати України від повномасштабної військової агресії Росії з урахуванням як вже завданих інфраструктурі та економіці руйнувань, так і майбутніх втрат у наступні роки перевищують $1 трлн.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Інтерфакс-Україна.

"Збитки, розраховані непрямим способом, з урахуванням втрат у наступні роки – становлять понад трильйон доларів", – сказав він в інтерв'ю агентству.

Шмигаль зазначив, що підрахунок поки що експертний, але збиток структурований.

За його словами, перша його складова – прямі інфраструктурні збитки. "Це те, що ми втратили внаслідок прямої руйнації – мости, дороги, житло, будівлі, але ці цифри щодня зростають. Зараз наша оцінка – близько $120 млрд. Якщо з урахуванням військової інфраструктури та інших цивільних витрат, то понад $270 млрд", – пояснив він.

Прем'єр-міністр уточнив, що для детального підрахунку створено реєстр втраченого майна, частина його працюватиме через "Дію", і кожна людина зможе зареєструвати втрати, заподіяні його домоволодінню. "Ми матимемо точний, майже бухгалтерський облік усіх заподіяних збитків. Це стандартний підхід до подібних випадків", – зазначив глава уряду.

Він додав, що друга складова – це підрахунок втрат української економіки. "Це падіння ВВП у розрахунку на місяці, коли ми продовжуватимемо бойові дії. Це недоотриманий прибуток і не вкладені інвестиції наших підприємств. За нашими розрахунками, ця сума становить понад $290 млрд", – сказав Шмигаль.

За його словами, третя частина – втрати, отримані державою внаслідок зменшення ВВП у перспективі. "До війни у ​​нас були плани, як зростатиме наша економіка. Тепер підприємства, які мають приносити державі доходи, зруйновані. Тому після війни, звичайно, буде суттєве коригування", – констатував глава українського уряду.