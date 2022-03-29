Гендиректор МАГАТЕ прибув в Україну, планує відвідати одну з АЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі прибув в Україну.

Про це він повідомив у своєму Twitter.

"Щойно перетнув кордон з Україною, щоб розпочати місію МАГАТЕ із гарантування безпеки ядерних об’єктів країни. Ми повинні діяти зараз, щоб допомогти запобігти небезпеці ядерної аварії", – написав він.

Як уточнила пресслужба МАГАТЕ, Гроссі проведе низку переговорів з українськими урядовцями щодо запланованого надання МАГАТЕ термінової технічної допомоги для безпеки ядерних об’єктів країни та запобігання ризику аварії.

Зазначається, що метою візиту генерального директора є започаткування оперативної підтримки безпеки ядерних об’єктів України. Вона включатиме відправку експертів МАГАТЕ на пріоритетні об’єкти та перевезення життєво важливих предметів безпеки, включаючи обладнання для моніторингу та аварійної допомоги.



"Військовий конфлікт ставить під безпрецедентну небезпеку українські атомні електростанції та інші об’єкти з радіоактивними матеріалами. Ми повинні вжити термінових заходів, щоб переконатися, що вони можуть продовжувати працювати безпечно, а також зменшити ризик ядерної аварії, яка може мати серйозний вплив на здоров’я та навколишнє середовище як в Україні, так і за її межами", – сказав Гроссі.



Також упродовж свого візиту в Україну, який триватиме тиждень, гендиректор МАГАТЕ відвідає одну з українських атомних електростанцій.

Як повідомлялося, російські війська захопили ЧАЕС 24 лютого, а найбільшу в Європі Запорізьку АЕС із шістьма енергоблоками по 1 ГВт кожен – 4 березня.