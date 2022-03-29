Поштовий оператор "Нова пошта" відновила кур'єрську доставку і забір відправлень.

Як повідомляє пресслужба компанії, відтепер можна викликати кур’єра для відправлення посилки у зручне місце, а також замовити доставку товару у відділення, у поштомат або за вказаною адресою.

"Адресний забір і доставка корисна тим клієнтам, у кого більше ніж одне відправлення, поряд немає працюючого відділення, немає змоги самостійно та безпечно до нього доїхати або якщо замовляють габаритні товари", – зазначається у повідомленні.

В компанії уточнили, що граничний час оформлення заявки на виклик кур’єра наразі індивідуальний для кожного населеного пункту. Тариф на кур’єрську доставку залишається таким як і раніше: +30 гривень до тарифу доставки у відділення (для посилок до 30 кг).

Кур’єрська доставка працюватиме щоденно, без вихідних, але на одну годину менше, ніж відділення. У воєнний час кур’єрська доставка не працюватиме у комендантську годину та під час оголошення повітряної тривоги. Загалом з урахуванням ситуації з безпекою в регіоні, час доставки може зміщуватися на добу-дві.