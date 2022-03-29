Нацкомісія спростила підключення до електромереж на час воєнного стану

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила Порядок тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні регулятора 26 березня, повідомляє пресслужба НКРЕКП.

Згідно з повідомленням, прийняте рішення передбачає "кардинальне спрощення процедури надання замовникам послуг з приєднання до електричних мереж низки об’єктів з урахуванням їх пріоритетності та стратегічної важливості для держави під час воєнного стану".

Зокрема, тимчасовим порядком передбачається:

здійснення першочергового, невідкладного та безоплатного надання послуг з тимчасового приєднання до електричних мереж об’єктів вказаних замовників;

надання послуги з приєднання у максимально стислі терміни та з мінімальним пакетом документів;

першочергове використання існуючих резервів потужностей системи розподілу, у тому числі незадіяних потужностй існуючих споживачів;

надання можливості виконання будівельно-монтажних робіт самим замовником та з використанням матеріалів та/або обладнання замовника;

здійснення за спрощеною процедурою тимчасового приєднання електроустановок до електричних мереж на період дії воєнного стану в Україні;

визначення вартості надання послуг з приєднання виключно на підставі фактичних витрат (без застосування ставок на приєднання); приєднання електроустановок призначених виключно для споживання електричної енергії.

Зі свого боку Держенергонагляд повідомляє, що відомство продовжує розглядати звернення замовників для отримання технічних умов на тимчасове приєднання та обґрунтованості проведеного оператором системи розподілу розрахунку резерву потужності електричних мереж в зоні можливого приєднання.

Як повідомляє пресслужба відомства, Держенергонагляд приймає скарги заявників у разі виникнення спірних питань щодо дій або бездіяльності операторами систем розподілу електричної енергії та/або оператора системи передачі електричної енергії стосовно приєднання електричних установок замовника до електричних мереж.