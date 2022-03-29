"Гарантований покупець" відновив продаж "зеленої" електроенергії за двосторонніми договорами
Державне підприємство "Гарантований покупець" відновило продаж електроенергії відновлюваної генерації на аукціонах за двосторонніми договорами на Українській енергетичній біржі (УЕБ), який було призупинено з початком російського вторгнення 24 лютого.
Як свідчать дані УЕБ, "Гарантований покупець" реалізував на двох аукціонах 28 березня 111,36 млн МВт-год з постачанням у квітні, або 37% загального обсягу, виставленого на торги, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Середньозважена ціна продажу електроенергії "Гарантованим покупцем", залежно від добового графіка електропостачання, склала від 1 862,9 грн за МВт-год (електроенергія базового навантаження) до 2 158,3 грн за МВт-год (постачання з 8:00 до 23:00 години).
Як повідомили в "Гарантованому Покупцеві", особливістю першого з двох аукціонів, що пройшли 28 березня, на якому, зокрема, було реалізовано 27,36 тис. МВт-год, або 95% запропонованої електроенергії, стала гарантія продавця, що не менше 90% ресурсу кожної позиції буде виготовлено з певного альтернативного джерела.
"Особливість аукціону: продавець гарантує, що не менше 90% електричної енергії вироблено з певного альтернативного джерела енергії (сонця/вітру/біомаси та біогазу/(гідроенергії), виробленої лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями)", – пояснили у держпідприємстві.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль