SpaceX припиняє виробництво нових космічних кораблів Crew Dragon

Компанія мільярдера Ілона Маска SpaceX більше не випускатиме нові багаторазові космічні кораблі Crew Dragon.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на керівника компанії.

Тепер усі ресурси спрямують на створення космічного корабля наступного покоління Starship для польотів на Місяць та Марс.

Водночас SpaceX продовжить виробляти компоненти Crew Dragon та збереже потужності для виробництва додаткових капсул Crew Dragon.

Так, флот Crew Dragon буде обмежений чотирма кораблями, адже велика кількість капсул для астронавтів не має сенсу.

Від першого польоту з екіпажем у 2020 році Crew Dragon доставив у космос п’ять екіпажів.