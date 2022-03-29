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Французька мережа Decathlon призупиняє діяльність у Росії

decathlon

Французький бренд спортивного одягу Decathlon ухвалив рішення про призупинення роботи в Росії.

Про це повідомляє пресслужба мережі.

"Суворо дотримуючись міжнародних санкцій, Decathlon зазначає, що умови поставок для продовження діяльності в Росії більше не виконуються. Decathlon змушений призупинити роботу своїх магазинів", – наголосили в компанії.

Також у компанії наголосили, що наразі зусилля зосереджені на безпеці та підтримці 125 українських колег, яким також допомогли колеги із сусідніх країн у пошуках житла та проходженні адміністративних процедурах за кордоном.

Зазначається, що союз солідарності компанії, розташований у Польщі, передав допомогу у 2,6 млн євро (обладнання та основні продукти) місцевим громадським організаціям. Крім того, був створений фонд у розмірі 1 млн євро для підтримки постраждалого населення.

Автор: 

росія (14183) санкції (4379) Франція (651)


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