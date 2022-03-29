Шмигаль анонсував скорочення видатків держбюджету на 177 мільярдів
Кабінет міністрів працює над скороченням видатків державного бюджету України на загальну суму 177 млрд грн, але на армію та захищені статті бюджету коштів буде достатньо.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив у інтерв'ю Інтерфакс-Україна.
"Ми його (держбюджет, – ред.) фактично вже змінили, оскільки всі програми розвитку об'єднали та перевели до резервного фонду держави. І вже із резервного фонду фінансуємо всі необхідні витрати. Ви питаєте, чи буде формальний секвестр бюджету? Так, працюємо над цим", – сказав голова уряду.
"Фактично на сьогоднішній день ми вже ухвалили рішення про скорочення на 107 млрд грн. Наразі додатково готуємо скорочення ще на 70 млрд грн", – додав Шмигаль.
Прем'єр пояснив, що виходячи з динаміки бюджетних показників за підсумками березня, уряд прийматиме рішення щодо подальших змін.
Шмигаль уточнив, що недовиконання держбюджету за доходами за підсумками березня очікується на рівні 30%.
"У березні виконання бюджету за доходами становитиме понад 70%. Просідання йде в основному по митниці. Податкова частина бюджету перевиконана, компанії сплачують податки дуже відповідально. Це дозволяє нам повністю виконувати соціальні зобов'язання держави", – зазначив Шмигаль.
При цьому очільник уряду припустив, що квітневі показники виконання держбюджету можуть бути гіршими, а запроваджене пільгове оподаткування для бізнесу у розмірі 2% обороту та скасування мит у короткостроковій перспективі можуть знизити доходи бюджету вдвічі.
"Але навіть у такому разі є чітке розуміння того, що коштів на всі першочергові потреби – армію, соціальні виплати, медицину, інші захищені статті бюджету – нам вистачає. Це стосується планування на найближчі два-три місяці", – пояснив прем'єр.
За його словами, надходження фінансів від міжнародних партнерів створили для України "подушку безпеки", яка покриватиме дефіцит.
Як повідомлялося, законом про державний бюджет на 2022 рік його доходи визначені в сумі 1,3 трлн грн, що на 9,7%, або 117,2 млрд грн більше від запланованих на 2021 рік, видатки – на рівні 1,49 трлн грн, що на 4,2%, або на 61,1 млрд грн більше, ніж на поточний рік. Граничний обсяг дефіциту держбюджету встановлено в розмірі 188,8 млрд грн – 3,5% ВВП.
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