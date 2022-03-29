У Росії внаслідок санкцій зривається оборонне замовлення, – розвідка

Через введені санкції в РФ зривається виконання оборонного замовлення.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

Зазначається, що в РФ терміново збирають дані про державні контракти в рамках оборонного замовлення, які знаходяться на межі зриву через санкційний тиск. Як випливає з вимоги начальника управління військових представників МО РФ, яка надійшла до оборонних підприємств держави окупанта, нездатність продовжувати виробництво пов’язана зі зростанням цін на сировину, матеріали і комплектуючі", – наголошують розвідники.

"Упродовж останніх десятиліть військове виробництво та "переозброєння" армії РФ стало можливим за рахунок масової закупівлі іноземних технологій, матеріалів та електроніки. Без цієї можливостей продовжувати виробництво сучасної зброї (ракет, танків, літаків) стало фактично неможливим", – кажуть розвідники.

Як приклад, ГУР навів російський завод КАМАЗ. Сучасні моделі, які випускалися заводом, комплектувалися двигунами Cummins (США), коробкою передачі ZF (Німеччина) та паливною апаратурою Bosch (Німеччина). Наразі там були вимушені повернутися до випуску моделей 1960-х років, які росіяни назвали "класичними".