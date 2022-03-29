Кабмін веде переговори із світовими компаніями про постачання пального, – Шмигаль

Україна виконує цілий комплекс заходів, включно з переговорами зі світовими компаніями та іншими державами, з метою забезпечення стабільного постачання необхідних обсягів палива в країну в умовах обстрілу нафтобаз російськими агресорами, а також переорієнтації Києва на інших імпортерів пального.

Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Ведемо переговори зі світовими компаніями та іншими державами щодо постачання. Не скажу, що це просто переорієнтуватися з одних джерел постачання на інші. Однак це шлях, і ми рухаємося по ньому", – повідомив Шмигаль.

За його словами, "ми прибрали акциз, знизили ПДВ, що призвело до зниження ціни (палива – ред.) до 10 грн на 1 літр".

"Забезпечуємо ЗСУ та стратегічні галузі. Допомагаємо аграріям. Працюємо з мережами і з погляду доставки пального до країни, і з погляду його ціни на АЗС", – пояснив Шмигаль.