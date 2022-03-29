США та союзники готують нові санкції проти економіки Росії, – Мінфін США

США та їхні союзники планують нові санкції щодо більшої кількості секторів російської економіки, які мають вирішальне значення для продовження вторгнення в Україну, включаючи ланцюги поставок.

Про це заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо, передає Європейська правда.

Адеємо, виступаючи в Лондоні під час поїздки до Європи для консультацій із союзниками щодо посилення та забезпечення дотримання санкцій проти Росії, сказав, що розширення цих зусиль було спрямоване на підрив "здатності Кремля керувати своєю військовою машиною".

"На додаток до санкцій щодо компаній у секторах, які сприяють зловмисній діяльності Кремля, ми також плануємо вжити заходів щодо порушення їх найважливіших ланцюгів постачання", – сказав Адеємо.

"Це дії, які ми вживемо у координації із більш ніж 30 партнерами та союзниками, які приєдналися до нашої коаліції у відповідь на вторгнення Росії в Україну", – додав він, не називаючи конкретних секторів чи компаній.

Він зазначив, що багатостороння відповідь на агресію РФ демонструє, що міжнародна фінансова система та економічний ринок закриті для тих, хто не дотримується основних принципів територіальної цілісності.

Раніше повідомлялося, що Адміністрація президента США Джо Байдена готує санкції проти російських компаній, які, за її даними, надають товари та послуги для військових та розвідувальних служб, включаючи компоненти подвійного призначення.