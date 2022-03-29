Johnson&Johnson припинить постачати засоби для персонального догляду в Росію

Американська Johnson & Johnson, найбільший світовий виробник товарів для здоров'я, вирішила призупинити постачання в РФ товарів для персонального догляду.

Раніше в березні J&J прийняла рішення призупинити інвестиції, рекламу та клінічні дослідження до РФ. Тепер у зв'язку зі збільшенням масштабу гуманітарної кризи, спричиненої вторгненням РФ в Україну, компанія вживає додаткових заходів, передає Інтерфакс-Україна з посиланням на заяву компанії.

Зокрема, вона збільшить пожертвування на гуманітарні цілі для допомоги біженцям до $10 млн з $5 млн.

Компанія продовжує надавати підтримку, включаючи забезпечення зайнятості, транспортом, житлом та фінансову допомогу своїм співробітникам та їхнім сім'ям в Україні.

"Ми сподіваємось на швидке врегулювання та продовжимо стежити за необхідністю додаткової гуманітарної допомоги", – сказано в повідомленні.

J&J виробляє вироби медичного призначення та обладнання, лікарські препарати та товари для гігієни та здоров'я людини. У сегменті споживчих товарів портфель брендів компанії включає марки Clean & Clear, Johnson's, o.b., Carefree, Neutrogena та інші.