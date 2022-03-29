БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
214 1

Johnson&Johnson припинить постачати засоби для персонального догляду в Росію

johnson

Американська Johnson & Johnson, найбільший світовий виробник товарів для здоров'я, вирішила призупинити постачання в РФ товарів для персонального догляду.

Раніше в березні J&J прийняла рішення призупинити інвестиції, рекламу та клінічні дослідження до РФ. Тепер у зв'язку зі збільшенням масштабу гуманітарної кризи, спричиненої вторгненням РФ в Україну, компанія вживає додаткових заходів, передає Інтерфакс-Україна з посиланням на заяву компанії.

Зокрема, вона збільшить пожертвування на гуманітарні цілі для допомоги біженцям до $10 млн з $5 млн.

Компанія продовжує надавати підтримку, включаючи забезпечення зайнятості, транспортом, житлом та фінансову допомогу своїм співробітникам та їхнім сім'ям в Україні.

"Ми сподіваємось на швидке врегулювання та продовжимо стежити за необхідністю додаткової гуманітарної допомоги", – сказано в повідомленні.

J&J виробляє вироби медичного призначення та обладнання, лікарські препарати та товари для гігієни та здоров'я людини. У сегменті споживчих товарів портфель брендів компанії включає марки Clean & Clear, Johnson's, o.b., Carefree, Neutrogena та інші.

Автор: 

росія (14183) торгівля (873) Johnson & Johnson (1)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Скоро ватосамки перейдуть на вату замість тампексів. Хотіли в СРСР?
показати весь коментар
30.03.2022 09:09 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 