Johnson&Johnson припинить постачати засоби для персонального догляду в Росію
Американська Johnson & Johnson, найбільший світовий виробник товарів для здоров'я, вирішила призупинити постачання в РФ товарів для персонального догляду.
Раніше в березні J&J прийняла рішення призупинити інвестиції, рекламу та клінічні дослідження до РФ. Тепер у зв'язку зі збільшенням масштабу гуманітарної кризи, спричиненої вторгненням РФ в Україну, компанія вживає додаткових заходів, передає Інтерфакс-Україна з посиланням на заяву компанії.
Зокрема, вона збільшить пожертвування на гуманітарні цілі для допомоги біженцям до $10 млн з $5 млн.
Компанія продовжує надавати підтримку, включаючи забезпечення зайнятості, транспортом, житлом та фінансову допомогу своїм співробітникам та їхнім сім'ям в Україні.
"Ми сподіваємось на швидке врегулювання та продовжимо стежити за необхідністю додаткової гуманітарної допомоги", – сказано в повідомленні.
J&J виробляє вироби медичного призначення та обладнання, лікарські препарати та товари для гігієни та здоров'я людини. У сегменті споживчих товарів портфель брендів компанії включає марки Clean & Clear, Johnson's, o.b., Carefree, Neutrogena та інші.
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