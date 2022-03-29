Велика російська брокерська компанія оголосила про банкрутство

Російська інвестиційна компанія "Універ Капітал" звернулася до арбітражного суду із заявою про визнання її банкрутом.

Про це повідомляє російський Інтерфакс із посиланням на дані судових ресурсів РФ.

Перед цим "Універ Капітал" звернувся до Банку Росії з проханням про санацію, щоб уникнути банкрутства, однак російський центробанк їй відмовив. Як пояснювали автори звернення, компанія зазнала величезних збитків через волатильність на ринку та різке падіння цін на російські єврооблігації.

Станом на 18 лютого обсяг клієнтських та власних коштів компанії становив 40 млрд рублів. На 63% портфель клієнтів і компанії складався з єврооблігацій Мінфіну зі строком погашення до чотирьох років.

У зверненні компанії зазначалось, що 24-25 березня російський Національний кліринговий центр (НКЦ) примусово продав клієнтський пакет єврооблігацій Мінфіну, при цьому прибутковість до погашення одного з випусків становила понад 400% річних у доларах США замість недавніх 1,5-3% річних.

Компанія вказувала, що вона має 2 157 ненульових брокерських рахунків, у тому числі 1 742 належать фізособам - резидентам РФ, 358 юрособам - резидентам РФ і 57 юрособам - нерезидентам.

Минулого тижня інвесткомпанія розіслала клієнтам листа про те, що в понеділок, 21 березня, перший день торгів ОФЗ, НКЦ відповідно до правил клірингу здійснив продаж усіх ОФЗ, які належали клієнтам "Універ Капіталу". Продаж відбувся під час дискретного аукціону.

Як випливає з листа, заявки виставлялися з прибутковістю 20% за короткими ОФЗ та 17-18% за довгими, тоді як, за даними "Мосбіржі", за підсумками торговельного дня 21 березня прибутковість цих облігацій становила 13,6-15,3%.

За підрахунками компанії, клієнтські активи були розпродані на суму 1 млрд 85 млн рублів, а якби вони були продані за ціною закриття, то йшлося б про суму 1 млрд 259 млн рублів.

"Це призвело до освіти у клієнтів компанії безповоротних збитків тільки за результатами одного торгового дня в розмірі 173,8 млн рублів", – йшлося у листі.

У зв'язку з цим компанія направила в Банк Росії листа з вимогою розібратися з примусовим продажем НКЦ паперів клієнтів за ціною на 10-15% нижче за ринкову. У компанії запропонували у майбутньому виключити таку практику реалізації активів НКЦ через примусовий продаж на дискретному аукціоні до формування справедливої ​​ціни. Зокрема компанію хвилював механізм розпродажу єврооблігацій.

Як пояснили в "Універі", позиція за російськими єврооблігаціями "Універ Капіталу" кратно перевищує закриту позицію щодо ОФЗ. З кінця лютого ціна єврооблігацій Мінфіну впала до 30-40% від номіналу.

У компанії тоді не змогли відповісти на запитання, чи зможе вона в принципі продовжити роботу у разі примусового закриття за такою ціною.

"УНІВЕР Капітал" – російська інвестиційна компанія, заснована в 1995 році. Головний офіс знаходиться у місті Москві. Фірма надає послуги брокерського та депозитарного обслуговування, маркет-мейкінгу, залучення боргового та пайового фінансування, інвестиційного консультування.