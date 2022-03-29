Надходження від продажу військових облігацій зменшились до 3,3 мільярда

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 29 березня, змогло розмістити номіновані в гривні облігації на 3,33 млрд грн.

Як свідчать дані на сайті Мінфіну, від продажу ОВДП з терміном обігу 6 місяців під 10% річних надійшло 675,3 млн грн.

Ще 2,66 млрд грн надійшло від розміщення облігації терміном обігу 15 місяців під 11% річних.

Як повідомлялося, минулого тижня Мінфін розмістив номіновані в гривні облігації на 6,04 млрд грн.