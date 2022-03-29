БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
1 996 0

Надходження від продажу військових облігацій зменшились до 3,3 мільярда

пенсия,зарплата,военные

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 29 березня, змогло розмістити номіновані в гривні облігації на 3,33 млрд грн.

Як свідчать дані на сайті Мінфіну, від продажу ОВДП з терміном обігу 6 місяців під 10% річних надійшло 675,3 млн грн.

Ще 2,66 млрд грн надійшло від розміщення облігації терміном обігу 15 місяців під 11% річних.

Як повідомлялося, минулого тижня Мінфін розмістив номіновані в гривні облігації на 6,04 млрд грн.

Автор: 

держборг (1086) Мінфін (2930) ОВДП (808) облігації (1464)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 