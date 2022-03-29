Єврокомісія створила систему для благодійних пожертв українським біженцям
У рамках кампанії "Підтримай Україну" Європейська комісія створила нову систему для спрямування пожертвувань у натуральній формі від приватного сектору в Україну, Молдову та сусідні держави-члени ЄС, щоб допомогти біженцям та внутрішньо переміщеним особам, вимушеним покинути свої будинки через війну, яку проти України розв'язала Росія.
Про це повідомляє Європейська комісія, передає Інтерфакс-Україна.
Як зазначається, ЄС координуватиме доставку великомасштабних пожертвувань у натуральній формі життєво важливих предметів, таких як ліки, вакцини, медичне обладнання, намети, ліжка та аварійні ковдри.
Поставки будуть здійснюватися у співпраці з бельгійськими органами цивільного захисту та через стратегічний резерв rescEU Механізму цивільного захисту ЄС
Раніше повідомлялося, що Європейська комісія призначила 3,4 млрд євро для допомоги людям, що рятуються від цієї війни, і обсяг такої допомоги зростатиме надалі.
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