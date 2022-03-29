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Українці вже отримали 22 мільярди за програмою "єПідтримка", – Федоров

єпідтримка

У рамках програми "єПідтримка" 3,3 млн українців уже отримали 6,5 тис. грн через додаток "Дія"

Про це йдеться в повідомленні міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

"4,4 млн заявок на 6 500 грн "єПідтримки". Подавайте заявку до 31 березня, щоб отримати кошти. Зарахування надходять почергово. Гроші можуть отримати всі наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ, та ФОП усіх груп з населених пунктів, де активно ведуться бойові дії", – написав Федоров.

Так, він додав, що менше ніж за місяць: 3,3 млн українців вже отримали гроші, 22 млрд грн виплатили загалом.

Кошти можна витрачати без обмежень, а також знімати в банкоматах або переказувати на інші картки.

Допомогу отримає кожен, хто надішле заявку в "Дії" до 31 березня включно.

Автор: 

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