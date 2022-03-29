З російського "Альфа-банку" масово звільняється керівництво

Раду директорів російського "Альфа-банку" залишили ще п'ять осіб після запровадження щодо нього санкцій країнами Заходу.

Як повідомили в банку, це член ради директорів ABH Holdings Ендрю Бакстер, колишній топменеджер "Альфа-банку" Олексій Марей, засновник проектів KupiVIP.ru, Carprice, Aktivo, CarFix Оскар Хартманн, заступник голови правління "Альфа-банку" Ільдар Карімов та голова "Вимпелкому" Олександр Торбахов, інформує російський Інтерфакс.

Водночас до ради директорів було обрано генерального директора СК "АльфаСтрахування" Володимира Скворцова. Також зараз до ради входять член ради директорів ABH Holdings Марат Атнашев, головний керуючий директор "Альфа-банку" Володимир Верхошинський, член ради директорів ABH Holdings S.A. Андрій Косогов, президент банку Олег Сисуєв.

Раніше в березні з ради директорів вийшли співвласники "Альфа-банку" Міхаіл Фрідман і Пьотр Авен, які потрапили під санкції ЄС і Великобританії, а також два незалежні директори – співзасновник і керуючий партнер Almaz Capital Partners Олександр Галіцкій, співзасновник IBS Сергій Мацоцкій.

"Альфа-банк", один із найбільших приватних банків РФ, належить люксембурзькій ABH Holdings. У середині березня у компанії змінилася структура акціонерів: з метою уникнення санкцій Герман Хан та Олексій Кузьмичов, яким належало 21% та 16,3% акцій відповідно, вийшли із співвласників кредитної організації. У банку залишилося 5 міноритарних акціонерів, частка кожного з них не є контролюючою.

Найбільшим акціонером із часткою 41% став Андрій Косогов, інші акціонери частку володіння не змінили: Авену належить 12,4%, Фрідману – 32,9%, UniCredit S.p.A. – 9,9%, Mark Foundation for Cancer Research – 3,9%.

Читайте також: Велика Британія ввела санкції проти російських мільярдерів Фрідмана та Мордашова

Як повідомлялося, Велика Британія 25 березня запровадила санкції проти 33 російських бізнесменів та 26 компаній, включно з російським "Альфа-Банком", однак українського "Альфа-Банку" вони не торкнулися.

Нагадаємо, Національний банк України 21 березня визнав акціонерів "Альфа-Банку" Германа Хана (20,97%) та Олексія Кузьмічова (16,32%) такими, що втратили бездоганну ділову репутацію через запроваджені проти них санкції, а також позбавив їх права голосу та можливості будь-яким чином брати участь в управлінні банку.

Раніше НБУ прийняв аналогічне рішення щодо ще двох акціонерів "Альфа Банку" – Міхаіла Фрідмана (32,86%) та Петра Авена (12,4%).

Нацбанк зазначав, що довірена особа, якій буде передано право голосу за акціями, буде призначена після подання повного пакета документів для оцінки ділової репутації кандидата.

"Альфа-Банк" – один із найбільших українських приватних банків. За даними Нацбанку України, на 1 січня 2022 року за розміром загальних активів посідав 6 місце (125,36 млрд грн).

На сайті НБУ бенефіціарами "Альфа-Банку" Фрідман та Хан указані як громадяни Ізраїлю, Кузмічов та Авен – Росії, тоді як на сайті російського "Альфа Банку" всі чотири його бенефіціари вказані як громадяни Росії.