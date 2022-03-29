Польща заборонить імпорт вугілля з Росії (оновлено)

Уряд Польщі схвалив проєкт закону про заборону імпорту вугілля з Росії на національному рівні.

Про це повідомив речник уряду Пьотр Мюллер, пише Rzeczpospolita.

Він нагадав, що польські державні компанії більше не імпортують російське вугілля, а йдеться про блокування імпорту цієї сировини приватними структурами.

"Посилаючись на пункт про безпеку, ми просунулися на ще один крок вперед в запропонованих положеннях законопроєкту. Ми запропонували заблокувати на національному рівні імпорт вугілля з Росії. Це положення буде внесене в закон. Ми розуміємо, що це може викликати юридичні сумніви. На жаль, ці сумніви обґрунтовані, але ми не можемо більше чекати реакції Європейського союзу в цій сфері", – цитує Мюллера Польське радіо.

Він також повідомив, що польський уряд схвалив законопроєкт про спеціальні рішення щодо протидії підтримці агресії проти України. Цей закон дозволить уряду країни приймати рішення про заморожування російських активів у Польщі.

"Цей проект передбачає, що ми заблокуємо активи суб’єктів, які сприяють підтримці російського вторгнення в суверенну та незалежну Україну", – пояснив речник уряду.

Речник польського уряду уточнив, що йдеться про створення власного незалежного від Європейського союзу списку компаній і людей, чиї кошти будуть заморожені. Пьотр Мюллер звернув увагу на те, що йдеться про заморожування фінансів, але не про конфіскацію, що заборонено польською Конституцією.

Він додав, що уряд Польщі також вирішив направити до Росії дипломатичну ноту про відкликання згоди на угоду про сприяння та взаємний захист інвестицій.

На запитання журналістів про можливість блокування однієї з торгових мереж, які залишилися на російському ринку, речник польського уряду сказав, що такі випадки розглядатимуться в індивідуальному порядку.

Як повідомлялося, раніше країни ЄС підтримали запровадження низки заходів для безпеки постачання енергоносіїв до ЄС на тлі російського воєнного вторгнення в Україну. Йдеться, зокрема, про спільну закупівлю газу та зобов'язання власників забезпечити заповнення підземних сховищ газу (ПСГ) до початку опалювального сезону.

Крім того, до осені нинішнього року Німеччина має повністю відмовитися від вугілля з РФ, і до кінця року – стати майже незалежною від російської нафти.

Раніше президент США Джо Байден оголосив запровадження заборони на імпорт російських нафти, газу та вугілля. До цих заходів вже приєдналися Велика Британія та Канада.

Водночас країни Євросоюзу оголосили про намір поетапно скорочувати залежність від російської нафти та газу шляхом диверсифікації постачання та поступової відмови від використання викопних енергоресурсів.