Країни Євросоюзу не платитимуть за газ в російських рублях на вимогу Путіна, – Єврокомісія

Європейський союз брав участь в обговоренні групою країн "Великої сімки" (G7) питання про оплату російського газу в рублях, тому ухвалені за його підсумками рішення прийнятні і для ЄС.

Про це на брифінгу заявив офіційний представник Європейської комісії (ЄК) Ерік Мамер, інформує Інтерфакс-Україна.

"Наша позиція – така сама, як і у G7", – заявив речник ЄК, відповідаючи на запитання про те, як реагуватиме Євросоюз на розпорядження президента РФ Володимира Путіна приймати оплату за експорт російського газу тільки в рублях .

Коментуючи нараду міністрів енергетики держав "Великої сімки", що відбулася напередодні і на якій була представлена ​​Єврокомісія, Мамер сказав, що учасники обговорення "відкинули вимогу" російської сторони оплачувати постачання газу в рублях.

"Щодо нас, ми сказали, що постачання повинні здійснюватися з використанням доларів або євро (для оплати, – ред.)", – пояснив представник ЄК.

Як повідомлялося, раніше країни G7 визнали вимогу Росії оплачувати постачання газу в російських рублях порушенням чинних контрактів і закликатимуть компанії не виконувати його, заявив міністр економіки, віце-канцлер ФРН Роберт Хабек.

Пізніше канцлер ФРН Олаф Шольц підтвердив, що німецькі компанії платитимуть за російський газ відповідно до умов чинних контрактів, які переважно передбачають розрахунки в євро.

Нагадаємо, раніше прес-секретар президента РФ Дмітрій Пєсков заявив, що Росія не постачатиме газ в Європу, якщо європейські покупці відмовляться платити за нього в рублях, як цього забажав Владімір Путін.

Минулого тижня президент Росії Владімір Путін доручив доручив уряду, ЦБ РФ та "Газпрому" до 31 березня перевести розрахунки щодо газу з "недружніми країнами".

Однак низка європейських компаній та урядів країн ЄС вже заявили, що не будуть платити за газ у рублях, оскільки чинними контрактами передбачена інша валюта розрахунків.