Велика Британія заарештувала яхту російського бізнесмена. ФОТО

Велика Британія заарештувала свою першу суперяхту у своїх водах у рамках санкцій проти Росії.

Яхта Phi вартістю 38 млн фунтів під назвою належить неназваному російському бізнесмену, передає ВВС.

Міністр транспорту Грант Шаппс заявив, що ця особа наразі не потрапила під санкції, але має "тісні зв'язки" з президентом Росії Володимиром Путіним.

Велика Британія запровадила низку санкцій проти російських громадян і компаній після вторгнення Росії в Україну.

Більш ніж 58-метрову Phi вперше було визначено як потенційно російське володіння 13 березня, але його власність "навмисно добре прихована", сказав уряд.

У ньому додали, що компанія, на яку зареєстровано судно, базується на карибських островах Сент-Кітс і Невіс, але вона носила мальтійські прапори, щоб приховати своє походження.

У Департаменті транспорту (DfT) не стали коментувати, чому не назвали особи, яка є власником яхти.

Шаппс у свою чергу сказав, що цей крок є "чітким і суворим попередженням для Путіна та його оточення".

"Поки що корабель нікуди не піде. Люди, які отримали вигоду від режиму [пана Путіна], не можуть отримати вигоду від плавання навколо Лондона та Великобританії на таких кораблях", – підкреслив Шаппс.

Яскраво-блакитна яхта має те, що будівельники називають "нескінченним винним погребом", а також басейн із прісною водою та пентхаус на верхній палубі.

Корабель, побудований в Нідерландах, здійснив свій перший рейс минулого року.

Чиновники Великобританії піднялися на борт Phi в районі Кенері-Уорф на сході Лондона 29 березня. Судно було в столиці Великобританії на церемонії нагородження суперяхт і мало відійти о 12:00.

DfT співпрацював з Національним агентством по боротьбі зі злочинністю та Бюро морських розслідувань прикордонних сил, щоб ідентифікувати та затримати судно.

Департамент разом із правоохоронними органами перевіряє також ряд інших суден.