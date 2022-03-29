Голова швейцарського UBS не бачить перспектив для міжнародних банків у Росії

У міжнародних банків немає майбутнього в Росії навіть після припинення воєнного вторгнення в Україну.

Про це голова ради директорів швейцарського банку UBS Group AG Аксель Вебер заявив в інтерв’ю Bloomberg.

"Особисто я не бачу якогось майбутнього у продовженні бізнесу багатьох міжнародних банків на території Росії, оскільки, якщо навіть буде встановлено режим припинення вогню, Росія позиціонує себе поза міжнародним співтовариством і наслідки від цього будуть довгостроковими", – сказав Вебер.

Він нагадав, що UBS вже призупинив розвиток нового бізнесу в РФ, де підрозділ банку налічує лише 70 співробітників. Водночас Вебер уточнив, що наразі існує ряд винятків для російських клієнтів UBS, які проживають у Швейцарії чи країнах ЄС. Разом з тим він ухилився від відповіді питання, який обсяг коштів російських клієнтів перебуває в банку.