Сервіс бронювання житла Booking надасть знижку для українських біженців у Європі

Туристичний сервіс Booking.com у партнерстві з низкою європейських готелів надають знижку у розмірі 50% на бронювання проживання для українських біженців.

Про це йдеться в повідомленні сервісу, передає Інтерфакс-Україна.

"Разом з партнерами – власниками об'єктів розміщення – ми надаємо можливість безкоштовного проживання або бронювання зі суттєвими знижками для людей, які вимушено залишили Україну. Ми пропонуємо знижки від 50% або повністю безплатне проживання (без урахування податків та зборів)", – сказано в повідомленні.

Згідно з ним, житло має бути заброньовано не раніше, ніж за три дні до заїзду. У деяких випадках може бути потрібна сплата туристичного податку.

Спеціальний тариф для біженців з України доступний у варіантах розміщення, що беруть участь у програмі, у Словаччині, Угорщині, Румунії, Польщі, Молдові, Чехії, Італії, Німеччині, Нідерландах та Австрії.