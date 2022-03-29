Виробник комплектуючих для автомобілів Hyundai призупинив роботу своїх заводів в Росії

Російський підрозділ південнокорейської компанії Yura Corp. – ТОВ "Йура Корпорейшн Рус" – призупинив роботу свого заводу з виробництва автомобільних комплектуючих у Ленінградській області.

Як повідомляє місцева влада, робота підприємства призупинена щонайменше до 30 квітня, повідомляє російський Інтерфакс.

Причиною призупинення роботи вказується нестача комплектуючих, а також зупинка основного споживача продукції – заводу Hyundai в Петербурзі. В простій виведено 796 працівників підприємства, поки що вони отримуватимуть 2/3 окладу.

Раніше у березні з тієї ж офіційної причини призупинив роботу також завод "Йура Корпорейшн Рус" у Псковській області.

Компанії "Йура Корпорейшн Рус" належать два заводи у Північно-Західному федеральному окрузі: в Івангороді та Пскові. Підприємства випускають електропроводку для автомобілів Hyundai та Kia.

Компанія створена у 2008 році, вона є 100% "донькою" південнокорейської Yura Corporation.