Міжнародна організація праці призупинила співробітництво з Росією

Учасники чергової сесії Адміністративної ради Міжнародної організації праці (International Labour Organization) ухвалили проєкт резолюції щодо засудження військової агресії Росії проти України. Документ передбачає тимчасове припинення технічного співробітництва з Російською Федерацією, доки не буде узгоджено припинення вогню та не буде прийняте мирне рішення.

Про це йдеться в повідомленні Мінекономіки.

Як повідомляться, резолюцію підтримали 42 з 52 учасників сесії.

У документі наголошується, що агресія РФ проти України за сприяння білоруського уряду є вкрай несумісною із цілями та принципами, які регулюють членство в МОП. Міжнародне об’єднання закликає країн-членів розглянути питання щодо вжиття заходів, щоб змусити Росію повністю виконувати свої обов’язки та зобов’язання, які випливають із її членства в МОП.

Також призупиняється запрошення РФ до участі в усіх технічних нарадах та зустрічах експертів, конференціях та семінарах.

В свою чергу Міжнародна організація праці долучиться до надання усієї можливої допомоги Україні. Зокрема, МОП звертається до країн-учасниць із закликом до дій на захист та забезпечення трудових прав та безпечного середовища для всіх, хто виїхав із України.