Авіакомпанія МАУ продовжила призупинення польотів до літа

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" з огляду на поточну воєнно-політичну ситуацію оголосила про продовження призупинення регулярних та чартерних рейсів з/до України до 23:59 31 травня.

Про це повідомляється на сайті авіаперевізника.

Компанія також попереджає про затримки та ускладнення зворотного зв’язку на сервісних каналах комунікації з пасажирами, який зараз можливий лише у письмовому вигляді.

В МАУ нагадали, що наразі пасажири скасованих рейсів можуть скористатися наступними можливостями:

переоформлення квитків, рейси, які були скасовані з 24 лютого на нові дати після стабілізації ситуації; анулювання бронювання, щоб квиток залишився активним для переоформлення на нові дати, які можна буде уточнити пізніше, протягом терміну дії квитка (рік з моменту придбання); промокод на повну суму квитка; повернення вартості квитка, в МАУ наголошують, що вказати точні терміни повернення наразі немає можливості; пасажирам, які оформили промокод у березні – квітні 2020 року, після 15 квітня в автоматичному режимі буде продовжено термін дії промокоду ще на один рік (відповідно, до березня – квітня 2023 року); пасажирам, які хотіли б отримати повернення вартості промокоду, таку можливість буде надано. Однак, вказати точні терміни повернення наразі немає можливості.

Як повідомлялося, раніше МАУ призупинила виконання регулярних та чартерних рейсів з/в Україну до 23:59 15 квітня.

Нагадаємо, 24 лютого через напад Росії в Україні закрили небо для цивільних літаків. Пізніше Верховна Рада ввела воєнний стан на території всієї країни.