Вартість євробондів України підскочила на 14% після перемовин у Стамбулі

Єврооблігації України у вівторок, 29 березня, подорожчали в середньому на 14,4% після появи новин за підсумками переговорів Києва та Москви у Стамбулі.

Папери з погашенням у 2023-2024 роках зросли в ціні на 10,6-12,5%, а зростання вартості більш коротких та довгих євробондів сягало 17,2% та 16,6% відповідно, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За даними Bloomberg станом на 19:00, ціна найкоротших паперів з погашенням у вересні 2022 року підскочила на 17,2% – до 62,4% від номіналу, що відповідає прибутковості до погашення 154,7% річних, тоді як на день раніше ставка за ними становила 221,6%.

Єврооблігації з погашенням у 2023 році після зростання ціни котирувалися за ставкою 62,1% річних, у 2024 році – 48,9% річних, у 2025 році – 36,9% та у 2026 році – 31,2%.

Ставки за єврооблігаціями із погашенням у 2027-2029 роках знизилися до 27,7-22,8% проти 31,5-26,2% у попередній день.

Прибутковість найдовших паперів з погашенням у 2032-2033 роках знизилася у вівторок на 2,9-3 відсоткових пункти (в.п.) – до 20,1-19,5% річних.

Українські облігації у євро з погашенням у 2026 році котирувалися з прибутковістю 33,8%, у 2030 році – 18,2%, що відповідно на 4,9 п.п. та 2,9 в.п. менше, ніж напередодні.

Курс ВВП-варрантів у вівторок підскочив одразу на 20,6% – до близько 33,3% від номіналу.

Зростає вартість і корпоративних українських єврооблігацій. Зокрема, папери МХП із погашенням у 2024 році, за якими емітент зараз збирає згоду власників на відстрочення виплати найближчого купона, подорожчали на 10,7%, а їхня прибутковість впала з 63,2% до 56,3%.

Єврооблігації "ДТЕК ВДЕ" з погашенням також у 2024 році, згідно з інформацією на сайті Франкфуртської біржі, зросли у ціні на 2,25%, а їхня ставка опустилася до 76,4% річних.

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу за підсумками переговорів у Стамбулі повідомив, що делегаціям України та Росії вдалося досягти зближення позицій з деяких питань, а складніші теми обговорять на наступних раундах переговорів очільники МЗС РФ та України.

Цю інформацію підтвердили представники делегацій. Зокрема, заступник міністра оборони РФ генерал-полковник Олександр Фомін заявив, що військова активність Росії на київському та чернігівському напрямку буде скорочена.

Колишній заступник міністра закордонних справ України Олександр Чалий, який брав участь у перемовинах від української сторони, повідомив, що за наявності чітких юридично зобов'язуючих гарантій Україні, які за своїм змістом та формою мають бути аналогічними до частини 5 статуту НАТО, "Україна буде в позиції зафіксувати свій статус фактично позаблокової та без'ядерної держави в формі постійного нейтралітету".