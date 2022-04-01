Російські виробники пива побоюються дефіциту алюмінієвих банок

У Росії за останні кілька років значно зросла популярність пива в алюмінієвих банках, тому брак такої упаковки може торкнутися третини пива, що виробляється в такій тарі.

За даними російської Асоціації виробників пива (АПП, об'єднує AB InBev Efes, "Балтика" та Heineken), на алюмінієву банку припадає понад 30% ринку в кількості одиниць упаковки, пише російський "Коммерсант".

"Протягом останніх років цей вид тари користується популярністю у споживачів, оскільки ця упаковка компактна та легка. Продажі пива в банках показували значне зростання. Виробник, який оголосив про вихід з ринку, є одним з його лідерів. Одномоментно замінити вибування значного обсягу упаковки буде складно",— йдеться у заяві АПД.

Водночас в АПП сподіваються, що різкого скорочення не відбудеться. У асоціації вважають, що у підприємств може з'явитися новий власник, який забезпечить потреби ринку. Крім того, у довгостроковій перспективі виробництво пивоварної продукції можна переключити з алюмінієвої банки на інші види упаковки, наприклад, на скляну або ПЕТ.

Як повідомлялося, раніше великий виробник алюмінієвої упаковки американська Ball Corporation вирішила закрити бізнес у Росії та заявила про намір зупинити роботу своїх заводів у країні. Компанія планує продати російський бізнес новому власнику.

У Росії корпорації Ball належить три заводи, у 2021 році компанія оголосила про плани будівництва четвертого заводу в Ульяновську.