США вивільнять рекордний об'єм нафти із стратегічних резервів (оновлено)

Президент США Джо Байден вводить в дію план, який передбачає вивільнення нафти зі стратегічних американських резервів для стримування світових цін.

Як повідомляє пресслужба Білого дому, план Байдена складається з двох частин, які мають захистити американців від зростання цін на пальне внаслідок дій російського президента Путіна, а також сприяти досягненню довгострокової енергетичної незалежності Америки.

"Через війну за вибором Путіна на ринок надходить менше нафти, а скорочення пропозиції підвищує ціни для американців. Президент Байден прагне зробити все, що в його силах, щоб допомогти американським сім'ям, які в результаті платять більше зі своєї кишені", – зазначається у повідомленні.

Зокрема, перша частина плану полягає в тому, щоб негайно збільшити пропозицію нафти шляхом "історичного вивільнення" сировини з американського Стратегічного нафтового резерву.

"Після консультацій з союзниками та партнерами президент оголосить про найбільше вивільнення запасів нафти в історії, надаючи на ринок 1 мільйон додаткових барелів на день в середньому на добу протягом наступних шести місяців. Масштаби цього вивільнення є безпрецедентними: у світі ніколи не було вивільнення запасів нафти з такою швидкістю – 1 мільйон на добу протягом такого періоду часу. Цей рекорд забезпечить історичну кількість поставок, які будуть служити мостом до кінця року, коли зросте вітчизняний видобуток", – наголошується у повідомленні.

Водночас президент Байден має намір закликати Конгрес запровадити нафтовидобувні компанії в США сплачувати комісію за свердловини, які вони не використовують, а також за землі, на яких не ведеться видобуток.

У повідомленні зазначається, що наразі нафтогазова промисловість США не використовує 9 млн з понад 12 мільйонів акрів федеральної землі, для яких вже затверджені дозволи на видобуток.

Білий дім вказує, що США вже наближаються до рекордного рівня видобутку нафти та природного газу. Очікується, що внутрішній видобуток зросте на 1 мільйон барелів на добу в цьому році і майже на 700 тисяч барелів на добу в наступному, однак багато компаній не поспішає збільшувати видобуток на тлі зростання світових цін.