БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
5 941 5

Тариф на прокачування російської нафти через Україну зріс на 30%

нефть

Тарифи на транзит нафти територією України з 1 квітня збільшуються на 30%.

Про це йдеться в даних російської "Транснєфті", передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, нові тарифи по нафтопроводу "Дружба" у напрямку Словаччини та Угорщини за договором з АТ "Укртранснафта" становитимуть 11,5 євро за тонну порівняно з 9 євро за тонну. Колишні норми діяли з 1 січня.

Минулого року через нафтопровід "Дружба" територією України було транспортовано 12 млн тонн російської нафти, зокрема до Чехії – 3,4 млн тонн, Словаччини – 5,2 млн тонн, Угорщини – 3,4 млн тонн.

Як повідомлялося, "Укртранснафта" та російська "Транснефть" у грудні 2019 року уклали додаткову угоду до договору про надання послуг з транспортування нафти територією України, яким його дія продовжена на десять років – з 1 січня 2020 року до 1 січня 2030 року.

Контракт між "Укртранснафтою" та "Транснафтою" укладено 16 листопада 2004 року. Цим контрактом не визначено обов'язкових фіксованих обсягів прокачування нафти. Ставка тарифу за ним визначається додатковими угодами. 

Автор: 

газ (7922) Укртранснафта (314) Транснафта (85) Тарифи на газ (713) транзит газу (644)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Неужели, чтобы прекратить финансирование убийства украинцев через продажу нефти из раши нужно наверное только подорвать этот нефтепровод. По другому до некоторых не доходит. А как же нефтяное эмбарго для агрессора?
показати весь коментар
31.03.2022 20:33 Відповісти
Сршеноверно,зачёт
показати весь коментар
31.03.2022 22:18 Відповісти
Ну шашкою махати мабудь просто. Але ще є пн.потік-2. Він хоч і не введений в експлуатацію. Але є. І по ньому можна качати газ вже зараз. А ЕС як стара шма..а. Буде купляти ще газ з московії принаймні до кінця року. І їй пофіг на нас. А для нас наш газопровід це стратегічна перевага. І захист від бомбардуваннь теж. Подивіться на карту газогону. Вздовж труб більш, меньш спокійно. Ну і ми теж користуємось "газовою трубою". Ось така угода з д'яволом...
показати весь коментар
01.04.2022 10:50 Відповісти
рашистська нафта в Європі це

Гроші на вбивство Українців
показати весь коментар
01.04.2022 10:09 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 