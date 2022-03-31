Тариф на прокачування російської нафти через Україну зріс на 30%

Тарифи на транзит нафти територією України з 1 квітня збільшуються на 30%.

Про це йдеться в даних російської "Транснєфті", передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, нові тарифи по нафтопроводу "Дружба" у напрямку Словаччини та Угорщини за договором з АТ "Укртранснафта" становитимуть 11,5 євро за тонну порівняно з 9 євро за тонну. Колишні норми діяли з 1 січня.

Минулого року через нафтопровід "Дружба" територією України було транспортовано 12 млн тонн російської нафти, зокрема до Чехії – 3,4 млн тонн, Словаччини – 5,2 млн тонн, Угорщини – 3,4 млн тонн.

Як повідомлялося, "Укртранснафта" та російська "Транснефть" у грудні 2019 року уклали додаткову угоду до договору про надання послуг з транспортування нафти територією України, яким його дія продовжена на десять років – з 1 січня 2020 року до 1 січня 2030 року.

Контракт між "Укртранснафтою" та "Транснафтою" укладено 16 листопада 2004 року. Цим контрактом не визначено обов'язкових фіксованих обсягів прокачування нафти. Ставка тарифу за ним визначається додатковими угодами.