Airbus почав шукати заміну російському титану для своїх літаків, – Bloomberg

Європейський авіаційний концерн Airbus SE шукає альтернативні джерела постачання титану, щоб гарантувати, що можливе призупинення постачання цього металу з РФ не завадить планам збільшення виробництва літаків.

Про це керівник відділу продажів Airbus у Європі Воутер Ван Верш розповів в інтерв’ю Bloomberg.

Він наголосив, що плани збільшити виробництво до 65 вузькофюзеляжних літаків A320 на місяць до середини 2023 року є пріоритетом номер один для групи. Водночас приблизно половину титану Airbus закуповує в Росії, що створює потенційні ризики для компанії.

"Ми дуже уважно вивчаємо ситуацію, щоб з’ясувати, чи маємо ми гарантії, що це не вплине на наш ланцюжок поставок і наше зростання", – сказав представник Airbus, зазначивши, що наразі проблем з постачанням титану з РФ немає.

Як відзначає агентство, Airbus оголосив про амбітні плани збільшити темпи будівництва авіалайнерів, однак торгнення Росії в Україну поставило під загрозу постачання титану як для виробника, так і для його постачальників.

Завод Airbus в Тулузі зараз отримує приблизно половину титанової губки з Росії, і ключові постачальники комплектуючих, такі як виробник двигунів Safran SA, також залежать від нього.

Наразі Європейський Союз дозволив Airbus продовжувати купувати російський титан, тоді як американський конкурент Boeing Co. заявив, що припинить закупівлі.