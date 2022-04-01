Росія заборонила в'їзд вищому керівництву Євросоюзу

Міністерство закордонних справ РФ у відповідь на запроваджені санкції заборонило в'їзд у країну вищому керівництву Євросоюзу.

Про це йдеться в повідомленні МЗС РФ.

"У відповідь на масовані односторонні санкції Євросоюзу відповідно до базового для міжнародного права принципу взаємності російською стороною значно розширено список представників країн-членів Євросоюзу та євроструктур, яким відповідно до Федерального закону "Про порядок виїзду з Російської Федерації та в'їзду до Російської Федерації" від 15 серпня 1996 року №114-ФЗ заборонено в'їзд територію нашої країни", – сказано в повідоменні.

Як зазначається, обмеження поширені на найвище керівництво Європейського союзу, зокрема на низку єврокомісарів та начальників військових структур ЄС, а також переважну більшість депутатів Європейського парламенту.

"У російський "чорний список" у відповідь внесені також високопосадовці, включно з представниками урядів і парламентів деяких країн-членів ЄС, а також громадськими діячами й працівниками ЗМІ, які несуть персональну відповідальність за просування незаконних антиросійських санкцій, розпалювання русофобських настроїв, утиск прав і свобод російськомовного населення", – додали в МЗС РФ.