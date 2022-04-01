БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
4 355 7

Окупанти покинули Чорнобильську АЕС

чаес

Ввечері, 31 березня, Державне агентство України з управління зоною відчуження повідомило, що "сторонніх осіб на майданчику Чорнобилької АЕС не перебуває.

Про це повідомила пресслужба відомства у Facebook.

Крім того, окупанти склали і підписали "Акт прийому та передачі охорони Чорнобильської атомної електростанції". У документі російські військові написали, що персонал станції до них не має претензій, повідомляли в "Енергоатомі".

Як додали в ДАЗВ, відповідні "офіційні" документи були підписані працівниками станції під примусом до фактичного завершення процесу.

Також зазначається, що під час виходу військ окупанти розграбували приміщення, викрали техніку та інші цінні речі.

"Подальші дії на території ЧАЕС будуть здійснені після проведення перевірки силами українських фахівців на наявність вибухових пристроїв", – наголосили у Держагентстві.

Як повідомлялося, російські війська захопили ЧАЕС 24 лютого, а найбільшу в Європі Запорізьку АЕС із шістьма енергоблоками по 1 ГВт кожен – 4 березня.

Автор: 

АЕС (810) Чорнобиль (112)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Покинули,спочатку пограбувавши.
показати весь коментар
01.04.2022 09:56 Відповісти
Как после этого не вспомнить народную мудрость,что :
-Хороший русский в тепловизоре не отражается !
показати весь коментар
01.04.2022 10:43 Відповісти
Пишіть зразу «група бомжів-імпотентів уражених радіаційним опроміненням поїхала поихати додому»
показати весь коментар
01.04.2022 12:50 Відповісти
Залишається незрозумілим чому орки без опору захопили станції і з якою метою? Строковиків НГУ не вважаю належною охороною стратегічних об'єктів проти регулярної армії агресора під час війни.
показати весь коментар
01.04.2022 13:47 Відповісти
Я думаю залишили без бою тому що це безглуздя вчиняти бій на атомній станціі. Не дуже ясно чому орків не зустрічали вогнем на державному кордоні, чому там не має укріплень та потужних систем ппо та іншого. Хоча ясно, що було розікрали а потім дороги будували...
показати весь коментар
01.04.2022 14:55 Відповісти
Ніхто б не воюватиме на станції, а на підходах можна було б, що й робила тероборона з пляшками молота
показати весь коментар
01.04.2022 16:34 Відповісти
А радиация достанется всем кацапам - будете гореть медленно но уверенно, фашсты.
показати весь коментар
01.04.2022 16:20 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 