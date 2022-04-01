Окупанти покинули Чорнобильську АЕС

Ввечері, 31 березня, Державне агентство України з управління зоною відчуження повідомило, що "сторонніх осіб на майданчику Чорнобилької АЕС не перебуває.

Про це повідомила пресслужба відомства у Facebook.

Крім того, окупанти склали і підписали "Акт прийому та передачі охорони Чорнобильської атомної електростанції". У документі російські військові написали, що персонал станції до них не має претензій, повідомляли в "Енергоатомі".

Як додали в ДАЗВ, відповідні "офіційні" документи були підписані працівниками станції під примусом до фактичного завершення процесу.

Також зазначається, що під час виходу військ окупанти розграбували приміщення, викрали техніку та інші цінні речі.

"Подальші дії на території ЧАЕС будуть здійснені після проведення перевірки силами українських фахівців на наявність вибухових пристроїв", – наголосили у Держагентстві.

Як повідомлялося, російські війська захопили ЧАЕС 24 лютого, а найбільшу в Європі Запорізьку АЕС із шістьма енергоблоками по 1 ГВт кожен – 4 березня.