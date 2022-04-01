У Росії пропонують знизити вимоги до безпеки автомобілів через санкції

Мінпромторг РФ у зв'язку з дефіцитом комплектуючих, з яким зіткнувся російський автопром після запровадження санкцій, запропонував ухвалити технічний регламент, який дозволить знизити вимоги до безпеки автомобілів.

Як пише Forbes, відомство підготувало проєкт указу "Про заходи забезпечення виробництва транспортних засобів в умовах санкцій та обмежень з поставками комплектуючих".

Справжність документу виданню підтвердило джерело в одному із профільних відомств.

"Дії "недружніх країн", як вказують автори проекту в пояснювальній записці, перешкоджають виробництву сучасних транспортних засобів у Росії, у результаті створюється "пряма загроза" економічній безпеці країни – через брак транспорту логістичні потоки скоротяться, вказують у міністерстві.

Новий регламент "Про безпеку колісних транспортних засобів, що випускаються в особливий період", як пояснює Мінпромторг РФ, буде спрямований "виключно на підтримку російських автомобільних підприємств, щодо яких запроваджено обмеження та які зазнають складнощів із поставками компонентів".

Якщо автовиробники знайдуть нових постачальників запчастин, які задовольнятимуть вимогам Митного союзу, регламент може бути скасований.

Насамперед новий регламент дозволить за допомогою паралельного імпорту встановлювати неофіційні деталі. Тепер можна ввозити в країну потрібні товари іноземного виробництва без згоди правовласників.

Згідно з новим регламентом, уповноважена організація проводить ідентифікацію, випробування, а також експертизу раніше проведених випробувань (незалежно від терміну давності) та не довше за п'ять днів складає протоколи. Якщо будь-яких документів, що підтверджують відповідність новим вимогам, від заявника немає, заявка все одно приймається.

Як документи, що підтверджують відповідність, можуть прийматися не лише сертифікати та декларації щодо положень регламенту Митного союзу, а й протоколи випробувань виробника (у разі якщо приймаються заявки на малі партії). В результаті термін дії схвалення – 1 рік.

Такі автомобілі можуть бути в обігу тільки на території Росії. Направити на експорт, за винятком Білорусі, їх буде неможливо.

Наразі автомобілі, вироблені в Росії, мають відповідати регламенту Митного союзу "Про безпеку колісних транспортних засобів" (ТР ТС 018/2011).

Автомобілі, вироблені з використанням альтернативних компонентів, вимогам цього регламенту відповідати не зможуть. Тому Мінпромторг пропонує прийняти тимчасовий порядок оцінки автомобілів із "зниженими вимогами безпеки".

Як зазначає Мінпромторг РФ, зупинення дії деяких вимог Митного союзу без створення нового регламенту веде до двох ризиків:

початок імпорту з Китаю та Індії транспортних засобів зі зниженим рівнем безпеки, що створить загрозу безпеці на російських дорогах, а також додаткову конкуренцію;

потрібна додаткова акредитація випробувальних лабораторій та органів сертифікації, що може зайняти значний час і навіть призвести до зупинки автомобілебудівних підприємств.

Нові вимоги не будуть застосовуватися до транспортних засобів, чия максимальна швидкість не більше 25 км/год, великовантажів, а також машин, що поставляються за державним оборонним замовленням до збройних сил РФ.

Заявку на відповідність новим вимогам зможе подавати російське підприємство, чия середня чисельність працівників за 2021 рік не менше ніж 5000 осіб.