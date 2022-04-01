На спецрахунку для української армії залишилося 619 мільйонів, – Нацбанк

Станом на 1 квітня залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України, становить 619 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Загалом Національний банк вже перерахував на потреби військових майже 13,7 млрд грн, зокрема:

на потреби Національної гвардії України – всього 950 млн грн;

на потреби Національної поліції України – всього 1,65 млрд грн;

на потреби Міністерства оборони України – всього 10,1 млрд грн;

на потреби Державної прикордонної служби – всього 980,2 млн грн.

Усього з дня відкриття спецрахунку на нього було перераховано понад 14,3 млрд грн в еквіваленті.

Зокрема понад 4,6 млрд грн у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті. Кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти, зокрема зі США, Великобританії, Канади, Німеччини, Швеції, Польщі, Фінляндії, Франції, Австралії, Чехії та ще багатьох країн світу.

Нагадаємо, що для допомоги Українській Армії перерахувати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки.

Станом на 1 квітня залишок коштів на рахунку Міністерства соціальної політики, який Національний банк відкрив для гуманітарних цілей, становить понад 345 млн грн.

Зокрема близько половини коштів надійшло з-за кордону в іноземній валюті.

Нагадаємо, що для допомоги громадянам, які потерпають від війни, перерахувати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки.