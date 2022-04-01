У Києві створили ІТ-батальйон

У столиці з’явився IT-батальйон – Центр захисту та моніторингу цифрових систем Києва.

Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Оленич у Telegram.

"Хоча офіційно це старт роботи IT-батальйону, але фактично – закріплення перших здобутків. Місяць в режимі 24/7, пора формалізувати діяльність. З перших хвилин війни команда тримає удар на цифровому та інформаційному фронті. Сьогодні ж мер Києва Віталій Кличко затвердив утворення Центру", – наголосив він.

За словами Оленича IT-батальйон щодня підтримує та захищає від кібератак життєво необхідні IT-сервіси Києва, організовує взаємодію критичних підприємств міста для стабільної роботи IT-сервісів.

Також команда Центру захисту адаптує застосунок "Київ Цифровий" до умов воєнного часу – створює нові сервіси та інформує. Крім того, ІТ-батальйон кординує роботу щодо цифрових систем, які будуть розміщені на хмарних сервісах за межами країни.